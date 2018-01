Elezioni, il Popolo della Famiglia deposita le firme: "Saremo in tutti i Collegi"

In largo anticipo sul suono del gong, anche il Popolo della Famiglia, movimento pro-family di ispirazione cristiana guidato da Mario Adinolfi, ha depositato le firme presso la Corte d’Appello di Bologna per partecipare alle elezioni politiche del 4 marzo. “È stato un successo, come del resto in tutta Italia”, ha dichiarato Mirko De Carli, coordinatore del partito. “In Emilia-Romagna la risposta popolare alla nostra proposta è andata oltre le previsioni: ben 1950 firme, nostro record nazionale, per il solo collegio senatoriale di Bologna e Romagna”.

Il Popolo della Famiglia conta così di “battere l’oscuramento mediatico” e di raggiungere la soglia del 3% nazionale per entrare in parlamento. “I sondaggi già ci dicono che, ora che i media non potranno più nasconderci alla gente, il risultato sia ampiamente alla portata”, aggiunge De Carli. Il movimento per la famiglia di Adinolfi, che già conta alcuni amministratori e consiglieri comunali eletti negli enti locali, in Emilia-Romagna presenta come capolista per il Senato lo psicologo riminese Sergio De Vita. Per la Camera, saranno capolisti a Bologna l’avvocato familiarista Massimiliano Fiorin, in Romagna lo stesso Mirko De Carli, già candidato sindaco a Bologna, e attualmente consigliere comunale a Riolo Terme per il Popolo della Famiglia.