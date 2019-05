Elezioni, il Popolo della Famiglia: "Incentivi per la nascita e bonus per i neo-genitori e coppie"

Nella domenica di elezioni europee ed amministrative i cittadini troveranno sulle schede anche il simbolo del Popolo della Famiglia-AP, parte del Partito Popolare Europeo. La loro proposta è volta a difendere quei principi non negoziabili, indicati da Benedetto XVI, durante il discorso al Partito Popolare Europeo il 30 marzo 2006, come essenziale programma di governo. Mirko De Carli, coordinatore regionale del Popolo della Famiglia e candidato capolista del collegio Nord-Est per il Popolo della Famiglia-AP, spiega i punti fondamentali del proprio programma politico: "Difendiamo la vita, la famiglia e la persona. Siamo gli unici, all'interno del partito popolare europeo, che promuovono e sostengono i diritti inviolabili di ogni nucleo familiare".

"Durante il dialogo con l'Europa metteremo al primo posto il tema della denatalità, cercando di far approvare la proposta di legge per l'introduzione del reddito di maternità. Permetteremo così alle nuove mamme di scegliere se lavorare, dedicarsi al bambino o occuparsi di entrambi - aggiunge -. L'indennità di maternità corrisponderà alla somma di 1000 euro mensili versati per la durata di 8 anni. Il ruolo della donna-madre deve essere socialmente riconosciuto". Partendo dall'imprescindibile centralità delle radici cristiane le proposte del Popolo della Famiglia-AP prevedono la promozione della cultura della vita e della famiglia naturale, la lotta alla denatalità "peste bianca" d'Europa, il no netto alle politiche eutanasiche e sul suicidio assistito, l'investimento sulla donna madre, riconosciuta finalmente come lavoratrice, la difesa dell'ambiente, il contrasto all'ideologia gender.

"Il nostro partito mette al centro la famiglia come fulcro della comunità cittadina - sottolinea Francesco Farolfi, capolista per le amministrative del Popolo della Famiglia -. Il nostro valore primario è incentivare la natività e sostenere le giovani coppie che vogliono sposarsi. A Forlì, a livello comunale l'assessorato alla famiglia ed il Popolo della Famiglia proporranno un incentivo di nascita per sostenere la maternità e favorire la natalità. Proporremo inoltre dei bonus e delle agevolazioni per i neo-genitori; parcheggio gratuito, aiuto prima casa per le giovani coppie (under 35) e applicazione del protocollo operativo del percorso IVG nei consultori pubblici".