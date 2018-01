Elezioni, il Popolo della Famiglia raccoglie le firme per la presentazione delle liste

Continua la mobilitazione del Popolo della Famiglia di Forlì per raccogliere le firme necessarie alla presentazione delle liste in vista delle prossime elezioni politiche. Sabato in piazza Saffi, davanti alla libreria Feltrinelli, sarà allestito un banchetto dalle 15 alle 19. Saranno presenti le due candidate di Forlì del Popolo della Famiglia, Sara Gazzoni e Carla Lodi. "La firma per la presentazione di una lista elettorale è un atto di democrazia costituzionalmente previsto per consentire la presenza del simbolo della lista nella scheda", viene evidenziato. Sarà possibile firmare per la lista del Popolo della Famiglia anche in occasione della presentazione del libro di Adinolfi, "O capiamo o moriamo", lunedì sera al Salone Comunale alle 21.