Elezioni, il Popolo della Famiglia: "Risultato non esaltante, ma intercettato il mondo cattolico"

"Dopo un risultato elettorale di certo non esaltante, il Popolo della Famiglia si conta e scopre che in Emilia-Romagna è comunque la prima forza politica di dichiarata ispirazione cattolica, avendo raccolto voti ben oltre le liste che pure avevano avuto una rappresentanza ministeriale come Noi per l’Italia o come la lista Lorenzin. Un dato che ci incoraggia, nella ripartenza per le prossime elezioni amministrative, a partire dall’imminente appuntamento di Imola". E' quanto afferma Mirko De Carli, secondo il quale "in Romagna siamo quasi dappertutto sopra l’1%, con alcune punte che comunque sono tali da farci dire di essere la prima forza politica di ispirazione cattolica. Non scompariremo ma anzi potremmo ripartire con rinnovata forza consapevoli del compito che ci attende e di quanto ancora sia fertile il terreno per noi".

"A Forlì abbiamo raggiunto la percentuale dell' 1,22% alla Camera e dell'1,26% al Senato - chiosa -. Considerata la giovane costituzione del nostro Circolo, i pochi mezzi a disposizione e la pressoché inesistente esposizione mediatica, lo consideriamo un risultato incoraggiante. Circa 800 forlivesi hanno dato fiducia alla nostra proposta mettendo una croce sul simbolo del Popolo della Famiglia; alla soddisfazione di aver intercettato il consenso di tanti concittadini si affianca il rammarico di non avere avuto la possibilità di raggiungerne tanti di più. La nostra azione di radicamento nel territorio pertanto non si arresta, poiché siamo convinti che la rilevanza dei cattolici in politica, assolutamente necessaria ma ora drammaticamente sfumata, sia da recuperare urgentemente.