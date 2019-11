Elezioni, il Psi a sostegno di Bonaccini: "La sua coalizione garantirà progresso e benessere"

Martedì si è riunita la direzione del Psi di Forlì, che, alla presenza del segretario Luca Pellegri, ha eletto all'unanimità Quinto Biondi ed Enzo Tampieri come vice-segretari vicari. "Noi, Socialisti di Forlì sosteniamo il presidente Stefano Bonaccini nella imminente e difficile campagna elettorale che culminerà nel voto del 26 gennaio per le Regionali dell'Emilia Romagna - esordiscono i socialisti -. Consideriamo nel complesso positivo il bilancio della Giunta e del Consiglio Regionale, soprattutto per l'attenzione rivolta ai territori della Romagna, e auspichiamo che il contributo di idee e di progetti dei Socialisti per i nostri territori (infrastrutture, Welfare, Sanità, programmazione industriale, formazione) troveranno ascolto e collaborazione in una giunta di centrosinistra guidata dal presidente Bonaccini".

"Sul piano politico è quasi superfluo dire che il Psi è saldamente ancorato alla Storia ed alle prospettive della Sinistra e che, sin dagli albori del movimento operaio e contadino e, fino a tempi non lontani, ha dato un importante contributo a rendere la Regione Emilia-Romagna quel modello di sviluppo solidale e moderno, apprezzato in Europa e nel Mondo - viene aggiunto -. Per noi Socialisti Romagnoli non c'è spazio per chi vuole conquistare un potere fine a se stesso o per chi rischia di sacrificare sull'altare della rappresentanza anni di buon governo e la possibilità di partecipare direttamente al bene della Regione. Noi Socialisti, pragmaticamente, crediamo che Bonaccini e la sua coalizione possano ancora garantire all'Emilia-Romagna progresso e benessere diffuso; i Podestà, i vicerè, le star dei talk show non ci interessano".