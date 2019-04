Elezioni, il Sapar replica a Rinaldini (Ag!Re): "Forlì libera dal gioco d'azzardo? Meglio dire dal gioco di Stato"

Nei giorni scorsi il presidente dell'associazione "Ag!re di Forlì", Andrea Ravaldini, si è appellato ai candidati sindaci affinchè inserissero nel programma elettorale "un progetto mirato di agevolazioni con sgravi fiscali a tutti i commercianti che impediranno l'installazione delle slot nei propri esercizi". Replica il presidente nazionale Sapar, associazione nazionale gestori giochi di stato, Domenico Distante: "L’esordio di Ravaldini è del tutto fuori misura. Tanto per restare sull’argomento il presidente dell’associazione chiede ai candidati sindaci di inserire nei loro programmi “Forlì deve diventare una città slot free. È lapalissiano come il tema del gioco venga impropriamente accostato come unico appannaggio degli apparecchi da gioco e da intrattenimento diversamente da quanto accade nella realtà dei fatti".

"Più coerente da un punto di vista etico e morale, se dobbiamo perseguire la strada della moralità che nulla ha a che vedere con il gioco consapevole, se lo slogan fosse un altro, ovvero “Forlì deve diventare una città libera dal gioco di Stato”, includendo tutte le forme di gioco pubblico i cui volumi di spesa sono accessibili a chiunque sul portale dell’ADM ma che Ravaldini non conosce", aggiunge. "Ciò che rende perplessi - aggiunge Distante - è la leggerezza con cui il presidente dell’associazione "Ag!re" si esprime a proposito della ludopatia che egli definisce “non un vizio ma una malattia riconosciuta che pesa enormemente su bilanci del welfare comunale e che provoca un non indifferente impatto sociale. Riteniamo che Ravaldini nell’affrontare l’argomento debba conoscere in primo luogo i termini d’incidenza (da un punto di vista statistico e scientifico) sul welfare del Comune di Forlì offrendo un contributo più utile che in questo modo si trasforma in un inutile spot elettorale per sostenere qualche candidato sindaco a lui amico".