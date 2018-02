Elezioni, il taccuino elettorale del Pd: serie di incontri con Di Maio e Landi

Continuano gli appuntamenti elettorali del Partito Democratico. Domenica, a sostegno della candidatura alla Camera dei Deputati di Marco Di Maio, arriva l’europarlamentare Damiano Zoffoli. L’appuntamento, organizzato dal Circolo Pd di Bertinoro, è fissato per le 15.30, al Circolo Tennis di Santa Maria Nuova (via Della Palestra 133). Sarà l’occasione per affrontare il tema delle politiche europee del Partito Democratico. Introduce il segretario del Circolo Pd, Filippo Scogli. Di Maio sarà, alle 18, al Ristorante Timballo di Villafranca per un aperitivo con i cittadini, durante il quale illustrerà il proprio programma elettorale, le azioni messe in campo in questi anni per il territorio e quelle per il futuro. Introduce Antonella Greggi, segretaria del Circolo Pd Forese che organizza l’evento.

Tappa a Santa Sofia invece per il candidato alla Camera dei Deputati Fabrizio Landi. Domenica alle 12, il Circolo Pd di Santa Sofia organizza un pranzo elettorale alla Corte dell’Ostello, in piazza Matteotti, al quale saranno presenti anche i volontari della Festa de L’Unità. Sarà anche l’occasione per iscriversi o rinnovare l’adesione al Partito. Alle 15 poi Landi si sposterà a San Benedetto in Alpe, nella sala Comunale per incontrare i cittadini di Portico e San Benedetto. Dopo i saluti del sindaco Luigi Toledo, il candidato sarà introdotto dal segretario del Circolo Pd di Portico e San benedetto, Francesco Rabiti. Alle 16 Landi si sposterà a Rocca San Casciano, all’Ex Colonia Fluviale, dove incontrerà i cittadini.