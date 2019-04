Elezioni, "Un caffè alternativo”: parte il tour del sabato mattina di Veronica San Vicente

Comincia “Un caffè alternativo”, il ciclo d'incontro del sabato mattina de "L'Alternativa per Forlì". "Ci presenteremo quartiere per quartiere per dare voce e risalto soprattutto alle periferie di Forlì - afferma il candidato sindaco Veronica San Vicente, che sarà affiancata dal portavoce della lista, Mattia Rossi -. Partiamo dal Foro Boario, un quartiere pieno di risorse ed eterogeneità, con spazi dal potenziale inespresso e su cui non è stato investito in questi anni". L'appuntamento si terrà sabato alle 9.30 al Bar Foro Boario.