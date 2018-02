Elezioni, incontro col viceministro dello Sviluppo economico Teresa Bellanova

In vista delle elezioni politiche del 4 marzo sarà a Forlì Teresa Bellanova, viceministro dello Sviluppo economico e candidata al Senato della Repubblica nel collegio plurinominale che comprende anche Forlì. L’appuntamento è per martedì, alle 18, al Polisportivo Vecchiazzano (via Pigafetta, Forlì). Saranno con lei, per parlare delle cose fatte e delle proposte per l'Italia del futuro, Marco Di Maio, candidato alla Camera dei Deputati e Stefano Collina candidato al Senato della Repubblica. L’incontro è aperto a tutti i cittadini.