Elezioni, incontro con Edo Patriarca e le realtà del terzo settore

“Verso i decreti attuativi della riforma del terzo settore, quali compiti per la prossima legislatura”, è il tema dell’incontro organizzato dal Circolo PD di Vecchiazzano- San Lorenzo in Noceto per martedì 20 alle 18, al Polisportivo “N.Treossi” di Vecchiazzano (via Pigafetta, Forlì). I saluti sono affidati a Marco Valentini, segretario del Circolo PD, l’introduzione a Raoul Mosconi, assessore del Comune di Forlì. Interverranno Edoardo Patriarca, presidente del Centro nazionale per il volontariato e dell’Istituto italiano della donazione e candidato al Senato della Repubblica nel collegio di Modena, Marco Di Maio, candidato alla Camera dei Deputati, e Stefano Collina, candidato al Senato della Repubblica. Parteciperanno numerosi esponenti dell’associazionismo locale.