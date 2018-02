Domenica il candidato alla Camera dei deputati Marco Di Maio sarà in visita a Tredozio. Alle 10.30, in piazza Vespignani, incontrerà i cittadini per parlare di quello che è stato fatto in questi anni, a livello locale e nazionale e delle azioni future. Sarà l’occasione per confrontarsi con lui, porre domande e proporre idee.