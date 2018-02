Elezioni, incontro del Movimento 5 Stelle col sindaco di Livorno Filippo Nogarin

Il Movimento 5 Stelle ospiterà al Foro Boario un incontro col sindaco di Livorno Filippo Nogarin. L'appuntamento è per venerdì alle 20. Seguirà alle 22 circa cena di autofinanziamento per la campagna elettorale, per info/prenotazioni chiamare il 3355854710. Saranno presenti anche i consiglieri comunali Daniele Vergini e Simone Benini che interverranno sulle tematiche locali.