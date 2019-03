Elezioni amministrative, parte il ‘tour’ elettorale del candidato Pd Giorgio Calderoni

Parte il ‘tour’ elettorale del candidato sindaco del Pd, promosso dai Circoli forlivesi dem. Giorgio Calderoni incontrerà i cittadini per presentarsi e raccogliere idee per la Forlì dei prossimi anni. Questi momenti di condivisione e ascolto partono dal Circolo di San Martino in Strada, domenica alle 9.45, al Bar Amadori di viale dell’Appenninio 657. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.