Elezioni, "Insieme" fissa gli obiettivi: 3% per rafforzare la coalizione di centro sinistra

Partito Socialista, Verdi e Area Civica uniti per le elezioni del 4 marzo. "Insieme", la lista di ispirazione ulivista che nasce dalla messa in comune di storie ed esperienze politiche consolidate (riformiste ed ecologiste) con le realtà civiche del territorio, ha presentato la squadra che correrà alle prossime elezioni politiche.Questi i candidati: alla Camera Collegio 1 Rimini – Forlì/Cesena - Ravenna i candidati sono Daniele Perini, Maria Grazia Creta, Francesco Bragagni e Cristina Orsi. Mentre al Senato collegio Ferrara – Bologna – Ravenna – Forlì/Cesena - Rimini ci sono Sauro Turroni, Monica Ricci, Gennaro Mancino e Livia Santini.

Mancini, già sindacalista, ha spiegato che "un modo per risolvere il problema della disoccupazione giovanile è rendere il lavoro a tempo determinato più costoso, per le aziende, di quello a tempo indeterminato". Ricci ha parlato di offrire "più servizi per le mamme, ovvero più giustizia sociale declinata nella vita di tutti i giorni". Turroni e Santagata hanno parlato di ambiente e di superamento delle divisioni della Sinistra. Hanno invitato a non sprecare le risorse dei giovani e delle donne. Creta, assessora indicata dai Verdi e dai socialisti nel Comune di Forlì, si occupa prevalentemente dei temi relativi al lavoro. Bragagni, giovane avvocato, ha ribadito quanto sia importante riformare la giustizia anche con la diversa cariera dei magistrati. Infine tutti hanno ribadito l'impegno per raggiungere il 3%, che contribuirà a rafforzare la coalizione di centro sinistra non con cespugli, ma autonomi alleati.