Elezioni, Irene Pivetti a Meldola per Cristina Bacchi

Irene Pivetti, candidata al Parlamento Europeo per Forza Italia nel collegio Nord Est, si è recata lunedì a Meldola per esprimere il proprio sostegno alla candidata sidaco Cristina Bacchi, definita dalla stessa Pivetti "l'unico voto utile per garantire a Meldola una continuità di buon governo ispirato ai valori del centrodestra." L'incontro si è svolto in un locale pubblico nella piazza centrale di Meldola dove, tra la gente intervenuta per l'occasione, le due candidate si sono scambiate opinioni sulle questioni e le future sfide della politica locale.