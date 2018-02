Elezioni, "L'acqua si muove": confronto su crisi idrica e cambiamenti climatici

"L'acqua si muove": questo il titolo dell'incontro organizzato dal Comitato Acqua Pubblica Forlì-Cesena e Carovana dell’Acqua e in programma giovedì alle 20.30 nella Saletta Banca di Forlì in Via Bruni, 1. Introducono Marilena Pallareti e Alberto Conti. Sono stati invitati all'appuntamento i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Forlì e i candidati romagnoli per le elezioni politiche di Liberi e Uguali, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Potere al Popolo. Si discuterà di crisi idrica, cambiamenti climatici, privatizzazioni e beni comuni. "Un confronto che auspichiamo non solo finalizzato al voto, ma che proseguirà successivamente alla scadenza elettorale fino al riconoscimento dell’accesso all’acqua come diritto fondamentale di ogni persona non sottoponibile a qualsiasi logica di mercato", spiegano dal Comitato Acqua Pubblica Forlì-Cesena.