Elezioni, l'Alternativa per Forlì si presenta ai cittadini

Lunedì 18 marzo alle 20:30 presso il Circolo Ricreativo Culturale Asioli (Corso Garibaldi 280, Forlì) la lista civica di sinistra L'Alternativa per Forlì presenta ai cittadini e alle cittadine forlivesi la Candidata Sindaca Veronica San Vicente, il portavoce della lista Mattia Rossi e le idee per la città. Nel corso della serata verrà svelato il simbolo elettorale con cui L'Alternativa per Forlì si presenterà alle prossime elezioni amministrative.

Tutta la cittadinanza è invitata.