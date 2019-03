Elezioni, L’Alternativa per Forlì sostiene la mobilitazione nazionale per l’eutanasia legale

L’Alternativa per Forlì sostiene la mobilitazione nazionale per l’eutanasia legale promossa dall’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. La candidata sindaca Veronica San Vicente si recherà al banchetto di raccolta firme in via via delle Torri 3 in quanto considera “che alle persone vada data la libertà di scelta sia sui possibili trattamenti di fine vita, per evitare il ripetersi di casi come quello di Eluana Englaro o Piergiorgio Welby, costretti a vedere prolungata un’esistenza che loro stessi non consideravano compatibile con una vita dignitosa. La legge sul fine vita andrebbe rivista in modo da introdurre anche l’eutanasia libera: una legge garantirebbe le persone nel loro diritto di decidere e di morire in modo dignitoso”.

"Questa tematica deve essere affrontata dal legislatore per evitare situazioni di dubbio, come nei casi sopracitati e di illecito come nel caso Dj Fabo, per evitare alle famiglie, già fortemente toccate dal dolore, di rimanere in un limbo giuridico inaccettabile, e di garantire le persone che decidono di non continuare a vivere di farlo in un contesto di legalità e libertà", conclude.