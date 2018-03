Elezioni, l'appello al voto di Potere al Popolo: "Si apre un cammino"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"Per tutti gli altri si chiude la campagna elettorale. Per noi altro che chiudere, si apre un cammino. Festeggiano i tre mesi di campagna più pazza, entusiasmante, contagiosa che abbiamo mai vissuto. Siamo partiti da zero. Abbiamo raccolto chi se n'era tornato a casa, chi si era convinto che la politica non avesse niente da dirgli. Ci siamo ritrovati comunità. II nostro popolo esiste, frammentato, disorientato. E noi lo stiamo ricostruendo, gli stiamo dando fiducia e voglia di non farsi schiacciare mai più. Abbiamo obiettivi ambiziosi e un programma articolato, che si può sintetizzare nel dare più risorse, più diritti, più forza ai deboli e far pagare, finalmente, i ricchi che, nella crisi, si sono ancora di più arricchiti. E del resto, solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, lo cambiano davvero! Il nostro programma e tutte le informazioni su Potere al Popolo li potete trovare sul nostro sito poterealpopolo.org".