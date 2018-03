Elezioni, l'appello al voto di Sauro Turroni (Insieme): "Sostenibilità ambientale cardine del nostro programma"

I candidati della lista “Insieme”, Sauro Turroni e Daniele Perini, fanno un appello al voto per la propria lista: "E’ importantissimo votare per una lista che ha fatto della sostenibilità ambientale il cardine del proprio programma. I cambiamenti climatici, l’inquinamento dell’aria, la plastica in mare, l’erosione costiera, il dissesto idrogeologico richiedono misure appropriate e avanzate". "La lista “Insieme” pone alla base del suo impegno per l’Italia, combattere le disuguaglianze - aggiungono -. Una sanità pubblica forte rilanciandone il finanziamento. L’attenzione al sociale, in una società che invecchia, per porci il grosso problema della denatalità. Altri temi cari alla lista sono il lavoro (es. scuole professionali) e la scuola. Romano Prodi a Bruxelles ha presentato un piano decennale con investimenti sul sociale, salute, istruzione ed edilizia popolare, per quanto riguarda giustizia e sicurezza, siamo per la certezza della pena. Solo votando “Insieme” si hanno garanzie per il futuro dell’Italia".