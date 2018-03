Elezioni, l'appello: "Mamme d’Italia votate Popolo della Famiglia"

"Mamme d’Italia votate Popolo della Famiglia. Tocca a voi ricostruire il nostro amato Paese". Sara Gazzoni, Carla Lodi, Elisabetta Saviotti, candidate per il Popolo della Famiglia, sottoscrivono l'appello di Mirko De Carli, coordinatore nazionale nord Italia del Popolo della Famiglia. "Col reddito di maternità - affermano le candidate rivolgendosi alle madri - sarete finalmente libere di essere mamme a tempo pieno (se lo desiderate) e di essere pagate dallo Stato per farlo perché non servite solo la vostra famiglia ma il paese intero, un preciso e doveroso riconoscimento del valore sociale ed universale del vostro ruolo. La mamma: il mestiere più bello e nobile del mondo".

"Il Popolo della Famiglia contiene la missione nel nome stesso - aggiungono -. Il Quoziente Familiare per sostenere l’economia domestica ed in questo modo far ripartire il Sistema Italia. Il Popolo della Famiglia è l’unico movimento che ha fatto della Dottrina Sociale della Chiesa, da millenni faro della nostra società, la fonte ispiratrice del proprio programma. Solo così avremo una società più solidale e che rispetta la dignità di ogni persona in qualsiasi condizione si trovi. Per tutto questo c’è un unico voto utile, il voto al Popolo della Famiglia".