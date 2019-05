Elezioni, l'ex assessore all'Ambiente Nevio Zaccarelli appoggia Marco Ravaioli

Nevio Zaccarelli, ex sindaco di Bertinoro ed ex assessore all'ambiente a Forlì, a margine dell'incontro di martedì in cui si è parlato di uno dei grandi interrogativi di questa campagna elettorale, l'inceneritore, ha dichiarato il proprio sostegno al candidato sindaco Marco Ravaioli, della lista civica Forlì SiCura. Secondo Zaccarelli ,"il progetto portato avanti da Ravaioli merita di essere conosciuto perchè i temi ambientali non possono essere esclusi dalla campagna elettorale, che secondo me ha invece latitato in questo senso. Ravaioli è stato un collega, abbiamo lavorato insieme in giunta e personalmente ho stima di lui e so che conosce i problemi delle persone".

L'ex sindaco di Bertinoro ricorda le parole del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, "Lui si prese l'impegno nell'ottobre 2015, di spegnere uno dei due inceneritori che Forlì aveva ed ha tutt'ora, nel momento in cui ci fossero state le condizioni stabilite, a partire dal 2020. Oggi con la raccolta differenziata, la bravura dei cittadini e l'impegno di Alea, si stanno ottenendo questi risultati e ci sono le condizioni per lo spegnimento. L'ha promesso il presidente della Regione e in vista della campagna elettorale dell'anno prossimo per le regionali io credo gli andrebbe ricordata perchè ai forlivesi questo è dovuto".