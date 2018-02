Elezioni, "La forza dei fatti": apre in Piazza il comitato elettorale di Di Maio

Si chiude a Forlimpopoli il ciclo di eventi organizzato dal deputato Marco Di Maio per illustrare il bilancio sull'attività svolta nel 2017 e durante il proprio mandato. L'appuntamento con "La forza dei fatti" è per sabato pomeriggio alle ore 15.30 al teatro "Verdi" di Forlimpopoli (piazza Fratti) dove il parlamentare, assieme a testimonianze dal pubblico, racconterà risultati ottenuti e progetti per il futuro. A seguire alle 18.30 in piazza Saffi, 6 a Forlì verrà aperto ufficialmente la sede del Comitato elettorale.