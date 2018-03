Elezioni, la Lega chiude la campagna elettorale con la "Magneda de Porc"

Si chiude ufficialmente venerdì la campagna elettorale della Lega in vista del voto di domenica. A partire dalla 18, si rinnova la tradizionale "Magneda de Porc" presso il circolo 'Dolceamaro' in via Brasini 23 a Villarotta di Forlì. Saranno presenti tutti i candidati della Lega ai collegi romagnoli e tantissimi tra sostenitori, militanti e semplici simpatizzanti che fin dalle prime ore del pomeriggio saranno impegnati nella preparazione della ormai consueta "Magneda de Porc". Carne alla griglia, vino, dolce e musica accompagneranno la serata.