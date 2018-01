Elezioni, la richiesta: "Forza Italia abbia un rappresentante forlivese in Parlamento"

Forza Italia sia rappresentata in Parlamento attraverso un uomo o una donna proveniente dal territorio forlivese. E' in sintesi la richiesta giunta al termine di un incontro che si è svolto alla presenza di iscritti ed attivisti del partito. "Le ragioni di tale convinzione derivano essenzialmente da due fattori fondamentali - si legge in una nota -. Il primo relativo alla posizione ed ai contenuti espressi da Forza Italia ed in particolare dal Presidente Berlusconi; essi rappresentano l’unica via d’uscita per un paese che, nonostante i proclami del Governo Renzi e la lettura ottimistica dei dati economici e sociali degli ultimi mesi, è ancora alle prese con una situazione particolarmente difficile e foriera di gravissime difficoltà per il futuro. Solo una riduzione delle tasse e l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per dare risposta sul piano sociale alle grandi sacche di povertà oggi presenti in Italia, insieme ad una forte politica degli investimenti, può consentire al nostro sistema economico di invertire la rotta e di fare evitare al paese un declino altrimenti inarrestabile".

"Il secondo fattore è sulle politiche locali, da qui la ragione della nostra richiesta di un rappresentante espressione del territorio. In particolare vanno ridotte le aliquote Irap e Irpef che nella nostra regione e nei comuni romagnoli sono fra le più alte d’Italia - viene aggiunto -. Va aumentata la quota d’investimenti prevista dai bilanci per l’anno in corso ed al tempo stesso va messa sotto controllo la spesa corrente. Solo in questo modo è possibile aumentare la quota dei consumi interni attraverso la crescita dei salari e dell’occupazione. Gli amici di Forza Italia fanno proprie queste preoccupazioni e invitano il Presidente Berlusconi a tenerne conto perchè insieme si possa finalmente realizzare quel sogno e la rivoluzione liberale della quale noi siamo i più fedeli interpreti".