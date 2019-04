Elezioni, la richiesta dei Verdi: "Il sindaco fermi le nomine ed i bandi"

"Riteniamo che il nuovo sindaco, chiunque esso sia, abbia il diritto di nominare i propri dirigenti e di non trovarseli decisi da chi se ne sta andando". E' quanto affermano in una nota i Verdi, specificando che nei giorni scorsi il candidato Giorgio Calderoni "ha annunciato di voler annullare la nomina di un segretario generale a mezzoservizio perché intende, ovviamente in caso di vittoria, riorganizzare la struttura secondo suoi obiettivi".

"Evidentemente l'insegnamento non è servito, visto che a distanza di pochi giorni sotto i suoi occhi è stato emanato un bando per la mobilità di un dirigente apicale del servizio personale e demografico, un settore cruciale per un nuovo sindaco che voglia procedere alla riorganizzazione della struttura comunale - viene aggiunto dai Verdi -. Il sindaco blocchi tutto e lasci alla nuova amministrazione di organizzarsi come vuole, senza precostituire nessuna soluzione".