Elezioni, le istruzioni per il voto assistito e servizio trasporto ai seggi

In occasione alle elezioni politiche di domenica 4 marzo, il Servizio Ambulatoriale per il rilascio dei certificati agli elettori non deambulanti e che necessitano di accompagnatore, sarà effettuato presso la sede ambulatoriale di Igiene Pubblica in Via della Rocca n. 19, presso il Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL (tel.0543.733569), nelle seguenti giornate:

GIOVEDÌ 1 MARZO 2018 dalle ore 14.00 alle ore 16.00

VENERDÌ 2 MARZO 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

SABATO 3 MARZO 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

DOMENICA 4 MARZO 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Per informazioni: Ufficio elettorale 0543.712864, Ufficio Relazioni con il Pubblico 0543.712444, Dipartimento di Sanità Pubblica 0543.733564 (dal lunedì al venerdì: ore 8.30-13.00; il giovedì dalle 14.30 alle 17.00).