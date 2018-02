Elezioni, le politiche per contrastare la povertà: serie di incontri del Pd

I Circoli Pd Romiti e Centro Storico promuovono un incontro per affrontare il tema del reddito di solidarietà e reddito di inclusione, come politiche per contrastare la povertà. L’appuntamento è per sabato, alle 17, al Circolo Asioli (corso Garibaldi, 280 Forlì). Marco Di Maio, candidato alla Camera dei deputati interverrà sul reddito di inclusione come strumento di politica concreta, il consigliere regionale Paolo Zoffoli esporrà le politiche messe in campo della Regione Emilia-Romagna per il contrasto alla povertà e l’assessore del comune di Forlì, Raoul Mosconi parlerà di povertà e comunità locale: strumenti e percorsi per promuovere l’uscita dal bisogno. Coordinano Enrico Zedda, segretario del Circolo Pd Romiti e Salvatore Giannola, segretario del Circolo Pd Centro Storico. Interverranno operatori sociali e rappresentanti di associazioni e sindacati. Alle 15 Di Maio incontrerà i cittadini di Villagrappa nell’area dove si svolge la Festa de l’Unità della Pescaccia (parcheggio di via Sintella), in caso di maltempo ci si sposterà al Circolo Pd Pescaccia (via Ossi 36).