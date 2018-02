Elezioni, Liberi e Uguali organizza un incontro con l'europarlamentare Elly Schlein

Liberi e Uguali di Forlì ha organizzato per giovedì pomeriggio un incontro con il parlamentare europeo Elly Schlein dal titolo "Per un’Europa dei cittadini e delle cittadine: riconversione ecologica dell’economia, lavoro, migrazione, diritti". L'appuntamento si terrà alle 17.30 al circolo Asioli (Corso Garibaldi, 280) alla presenza di Thomas Casadei, docente universitario di Teoria e Prassi dei diritti umani, Patrick Leech, portavoce del Comitato Forlivese di Liberi e Uguali, Federico Morgagni, studente universitario

"La nostra è una scelta chiaramente europeista, ma vogliamo combattere la deriva tecnocratica che ha preso l’Europa restituendo respiro alla visione di un solo popolo europeo - viene evidenziato -. Vogliamo un’Europa più giusta, più democratica e solidale. Occorre superare la dimensione intergovernativa che detta i doveri e non garantisce i diritto con politiche di dura austerità. Vogliamo dare maggior ruolo al Parlamento Europeo che elegga un vero governo dei cittadini e delle cittadine europee affinché possano tornare ad abitare la loro casa. Per questo al centro delle scelte devono esserci politiche di sviluppo con un forte peso dell’economia verde, un welfare inclusivo, politiche per il lavoro e i diritti, un sistema di accoglienza rigoroso, diffuso e integrato per i migranti, superando le logiche di respingimento che dividono l’Europa. In questo contesto Schlein costituisce un interlocutrice di rilievo per il suo lavoro intenso al Parlamento Europeo: è stata infatti relatrice per la riforma del sistema di Dublino".