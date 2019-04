Zattini presente la sua lista "Forlì cambia": tutti i nomi dei candidati

Si chiama "Forlì cambia - Zattini sindaco" la lista che farà capo a Gian Luca Zattini alle prossime elezioni comunali. Il simbolo della lista sarà presente accanto a quelli dei partiti che sostengono la candidatura di Zattini, vale a dire Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. La lista civica è pensata per convogliare i voti "alla persona", cioè per strappare quella quota di elettorato deluso che intende votare Zattini senza tuttavia necessariamente riconoscersi in una nessuna delle formazioni politiche che sostengono la candidatura.

Zattini, nella presentazione della sua lista, ha puntato come argomento al primo posto quello della famiglia. "La famiglia in cui non si fanno più figli, la famiglia che non riesce ad essere più motore della società". Aggiunge: "Ci prendiamo un impegno forte: senza discriminare nessuno vogliamo parlare di famiglia naturale. La nostra realtà non nasce da un atto discriminatorio, ma dalla storia della nostra terra, in cui non vanno espulse le parole più belle 'babbo' e 'mamma'". Zattini, ha spiegato, sostiene pienamente la scelta di tornare alla dizione di 'padre' e 'madre' e non 'genitore 1' e 'genitore 2' nei documenti e si è scagliato contro "il bando del Comune per le attività culturali che dà più punteggio se si tratta della sessualità Lgbt".

La lista dei candidati

1 Amadori Giovanni avvocato

2 Barzanti Nicola studente

3 Basini Maria Angela referente CAF CNA Cesena

4 Bombardini Alessandro libero professionista

5 Casadei Grazia insegnante

6 Casara Paola insegnante

7 Catalano Joseph agente di commercio

8 Ceccarelli Luca libero professionista

9 Ceredi Loris geometra

10 Dogheria Elio avvocato

11 Ghetti Paolo consulente finanziario

12 Gimelli Daniela commerciale

13 Girolimetti Vittorio pensionato

14 Maglioni Maddalena direttore servizi generali e amministrativi

15 Montalti Raffaele funzionario ente pubblico

16 Morra Elena preside e docente

17 Mugnai Diana ottico

18 Nardini Marco senior expert

19 Pala Vinicio imprenditore

20 Pasini Roberto titolare ditta autospurgo

21 Petrini Fabio consulente aziendale

22 Portolani Marinella commerciante

23 Racci Manuela insegnante

24 Rinieri Maria Teresa infermiera

25 Rondelli Caterina psicoterapeuta

26 Taddeo Andrea avvocato

27 Tassani Maurizio cantante

28 Terenzi Maria Cristina avvocato ecclesiastico

29 Valmori Simone scrittore

30 Versari Tonino pensionato

31 Vetri Elena medico - direzione medica

32 Zavatti Igino pensionato