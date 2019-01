Elezioni, il centrodestra lancia la sfida al Pd: la lista civica "Uniti per Predappio" promette battaglia

In vista delle prossime elezioni amministrative, scende in campo la lista civica ‘Uniti per Predappio’, che promette battaglia e lancia la sfida al Partito Democratico. "Siamo pronti a governare questo Comune e lo faremo grazie all’esperienza civica maturata all’interno del consiglio comunale e al valore aggiunto di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia - affermano -. Dopo settant’anni, Predappio conoscerà la potenza del cambiamento e volterà pagina. Partiremo dal ridare ai nostri cittadini più sicurezza e in sinergia con le forze dell’ordine rimetteremo al centro dell’azione di governo il controllo e la prevenzione del territorio. Più sicurezza e più libertà".

"Non mancheremo di affrontare le criticità emerse con Alea e di ascoltare i cittadini, per cercare di convergere a una gestione responsabile dei rifiuti che soccorra l’ambiente e premi chi differenzia. Più praticità e più convenienza - concludono -. Parleremo con le aziende e con chi fa impresa per scovare meccanismi incentivanti che attraggano gli imprenditori e favoriscano la crescita e lo sviluppo del nostro territorio. Meno burocrazia e più incentivi. Daremo al tessuto storico, culturale ed enogastronomico cittadino il valore che si merita sviluppando una rete di iniziative a 360 gradi che contribuiscano a rendere Predappio una meta turistica tutto l’anno".