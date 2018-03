Elezioni, Lo Giudice (Ugl): "Vittoria centrodestra è fatto storico in 'regione rossa'"

“Salutiamo lo straordinario risultato elettorale conseguito dal centrodestra a livello nazionale e in ambito regionale, locale e provinciale alle elezioni politiche del 4 marzo. Nelle nostre terre è stata minata dalle fondamenta l'egemonia 70ennale del Pci prima e delle varie sigle che ne hanno raccolto l'eredità fino al Pd di oggi". E' quanto afferma Filippo Lo Giudice, segretario Utl - Ugl di Forlì-Cesena e Rimini, secondo il quale "si apre una pagina nuova. Come sindacato siamo lieti di aver concorso a radicare una cultura più solida della persona umana, della famiglia, della tutela del lavoro e della comunità che la sinistra voleva stravolgere ed in parte ha messo in crisi". "Nel complimentarci per l'elezione in parlamento di Simona Vietina e Jacopo Morrone, di Forza Italia e Lega, ci mettiamo sin d'ora a disposizione per fornire supporto e cassa di risonanza nel territorio per le misure della nostra piattaforma programmatica – in materia di lavoro, sicurezza e welfare - che le forze politiche del centrodestra, e lo stesso Morrone, hanno sottoscritto prima del voto. Nell'auspicio che possano trovare in tempi brevi il favore della maggioranza dei partiti e piena applicazione nell'ordinamento legislativo del paese", conclude Lo Giudice.