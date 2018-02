Elezioni, M5S: "Il futuro in programma" di Di Battista fa tappa in Piazza Saffi

"Il futuro in programma" del deputato uscente pentastellato Alessandro Di Battista farà tappa martedì sera in Piazza Saffi. L'appuntamento, che si svolgerà anche in caso di maltempo, è in programma alle 19.30 e rappresenta l'unica tappa in Romagna. Nell'occasione saranno presenti tutti i candidati dei collegi territoriali, plurinominali e uninominali di Camera e Senato. Il portavoce del Movimento 5 Stelle illustrerà i punti contenuti nel Programma di governo, frutto, viene illustrato, "di cinque anni di lavoro, di competenze maturate sul campo, dei pareri di esperti e dei consigli dei cittadini. Si tratta dell’unico programma di governo attualmente consultabile dalle persone che in marzo si recheranno a votare".

"Tra i 20 punti presenti, il reddito di cittadinanza che è uno dei punti fermi per il Movimento 5 Stelle - viene sottolineato -. In Italia ci sono oltre 10 milioni di poveri e la misura che proponiamo da anni per affrontare seriamente questo problema è il reddito di cittadinanza. Ridurre i costi della politica è un altro cavallo di battaglia del Movimento. Siamo inoltre l'unica forza politica che ha la credibilità per abbassare drasticamente le tasse e le tariffe che pesano sulle famiglie. Riforme costituzionali con riduzione indennità e abolizione dei vitalizi, introduzione del vincolo di mandato, maggiori trasferimenti di poteri a Regioni e Comuni, estensione del dibattito pubblico per Grandi Opere".

Nel programma anche "azioni a sostegno dello sviluppo Economico, abolizione del Fiscal Compact e del vincolo del rapporto deficit/pil, riduzione della pressione fiscale sui redditi d'impresa e da lavoro; e la revisione del sistema di tassazione a "scaglioni"". Capitolo politiche energetiche: il Movimento 5 Stelle pone tra le priorità "l'energia 100% da fonti rinnovabili e l'ddio alle fonti fossili entro il 2050". In politica estera "azioni a contrasto revisione della spesa per gli armamenti e del patrimonio immobiliare, no ad ulteriori spese per gli F35, riordino delle forze armate con più personale su strada".

E ancora: "politiche del lavoro finalizzate all'accesso alla pensione con 41 anni di contributi, riduzioni delle ore di lavoro, revisione della rappresentanza sindacale e politiche impegnate nella tutela del Made in Italy". Inoltre un "programma salute, con promozione di una alimentazione equilibrata e contrasto all'industria del gioco d'azzardo". Capitolo economico: "Separazione tra banche commerciali e banche d'affari e l'introduzione di una banca pubblica per gli investimenti. E poi l'affidamento della vigilanza bancaria alla Guardia di Finanza".

In tema di politiche ambientali, il Movimento 5 Stelle punta "all'introduzione del modello "Rifiuti Zero", al contrasto al consumo del suolo, valorizzazione dei borghi e delle aree interne". Per quanto concerne le politiche sull' immigrazione", si pone l'obiettivo "sbarchi zero" tramite lo sviluppo di vie legali d'accesso solo per chi ne ha realmente diritto".