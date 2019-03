Elezioni a Meldola, civico di area di centrosinistra: si candida a sindaco il geologo e architetto Roberto Cavallucci

Si aggiorna l'elenco dei candidati sindaci di Meldola. Ha ufficializzato la propria corsa Roberto Cavallucci, con una lista civica di area del centrosinistra. Meldolese di 49 anni, è sposato e ha due figli. "Da sempre coinvolto nell’associazionismo culturale e nel mondo del volontariato, mi sono impegnato da giovane in politica, militando attivamente e ricoprendo il ruolo di consigliere comunale", evidenzia Cavallucci.

E' laureato in architettura e geologia e lavora come architetto al Comune di Forlì, "per il quale ho seguito importanti progetti cittadini". "Come libero professionista svolgo l'attività di geologo". Cavallucci ha deciso di mettersi in gioco "sollecitato da tanti amici, cittadini e conoscenti". E spiega: "Guiderò una lista civica aperta al contributo di tutte le persone che vorranno impegnarsi per costruire un progetto partecipato per la città di Meldola".

"Le idee per Meldola su economia, lavoro, famiglia, servizi e sanità, volontariato, sicurezza, frazioni, ambiente, urbanistica e sviluppo del territorio, agricoltura, opere pubbliche e cultura saranno contenute in un programma, condiviso con molti cittadini, che sarà presto illustrato alla città - continua -. Mi impegnerò con spirito di servizio e passione civile pronto ad ascoltare le esigenze e le proposte dei cittadini e, se sarò eletto, farò il Sindaco per risolvere i problemi di tutti i meldolesi".