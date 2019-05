Meldola, centrodestra ko. Il dopo Zattini è nel segno di Cavallucci: "Sarò il sindaco di tutti"

Centrodestra diviso a Meldola, con due candidati sindaci reduci dall'esperienza amministrativa a sostegno del sindaco uscente Gian Luca Zattini, e ko alla chiamata alle urne del 26 maggio. Con 1772 voti, pari al 33,39% delle preferenze sul totale, ha trionfato il candidato del centrosinistra Roberto Cavallucci della lista Idee per Meldola. Ermano Giunchi di "Noi Meldolesi" ha ottenuto il 29,49% (1565 voti), mentre la candidata di "Meldola C'è", Cristina Bacchi, riconosciuta dai partiti di centrodestra come "unica erede di Zattini", non è andata oltre il 26,04%, incassando 1382 voti. Laura Stradaroli della lista civica "Un sogno per Meldola", che aveva annunciato la sua candidatura a sindaco già nel marzo del 2018, non è andata oltre l'11,08%, con 588 voti. Alle urne si sono presentati in 5481, pari al 69,41% degli aventi diritto al voto.

"Sarò il sindaco di tutti", ha esclamato Cavallucci, che ha parlato di "momento di grande gioia. Voglio ringraziare gli altri candidati, tutti i cittadini, la mia squadra e tutti coloro che mi hanno aiutato. Il mio impegno sarà massimo e al servizio di tutti". Bacchi rende merito al neo primo cittadino: "Sarà senza dubbio un sindaco capace ed in grado di rappresentare l'intera comunità". La candidata, ringraziando gli elettori di "Meldola C'è", ha tracciato anche il bilancio di quella che è stata "un'esperienza magnifica ed indimenticabile": "Il nostro movimento "Meldola c'è" nato solo qualche mese fa ma vivace e propositivo, continuerà ad operare nell'interesse dei nostri concittadini. Continuerò il mio impegno in consiglio comunale assieme al fraterno amico Fabio Fabbri".