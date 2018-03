Elezioni, Minutillo (FdI) sottoscrive le le proposte programmatiche di Confedilizia

Davide Minutillo, candidato di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, ha incontrato venerdì il presidente di Confedilizia Carlo Caselli per sottoscrivere le proposte programmatiche dell’associazione. "Lo sviluppo del paese passa attraverso un rilancio del mondo dell’edilizia, settore strategico per il nostro territorio - afferma Minutillo -. Per far questo occorre eliminare la burocrazia, le tasse e sviluppare politiche per la famiglia che consentano di ottenere una crescita demografica e quindi di aumentare la richiesta nel settore edile"."Crediamo che le giovani coppie debbano essere aiutate anche nella concessione dei mutui per permettere a tutti di acquistare più facilmente la “prima casa“ - continua -. Come Fratelli d’Italia pensiamo che sia terminato il momento delle divisioni e che in questo momento dobbiamo essere tutti patrioti per modernizzare il paese e per attirare i grandi capitali stranieri".