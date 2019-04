Elezioni, "Movimento in Ascolto" fa tappa a San Lorenzo in Noceto

Nuova tappa di "“Movimento in Ascolto”, l’assemblea itinerante del M5S di Forlì all’interno dei quartieri. Venerdì alle 21 l'appuntamento sarà alla sala Arci Ballo di viale dell'Appennino 638 per ascoltare il quartiere di San Lorenzo in Noceto. Il candidato sindaco Daniele Vergini, e il consigliere Simone Benini illustreranno le proposte contenute nel Programma del M5S per le elezioni comunali 2019 e l'attività di consiglio degli ultimi 5 anni. E nel corso della serata gli abitanti potranno segnalare tutte le criticità presenti nel loro quartiere. "L’obiettivo del M5S è quello di far “Rinascere Forlì” e riportarla a quel ruolo di “Città territorio” che aveva fino a qualche anno fa quando era riconosciuta come il vero capoluogo della Romagna", affermano i pentastellati.