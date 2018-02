Elezioni, Paglia (LeU): "Istituto storico su crimini Resistenza? Iniziativa ridicola"

"Un istituto storico sui crimini della Resistenza, con tanto di concorso pubblico rivolto alle scuole? Un'iniziativa ridicola.

Specie se a lanciarla è l'avvocato Francesco Minutillo, già portavoce provinciale di Fratelli d'Italia nonché attuale membro dell'assemblea nazionale del partito della Meloni". E' quanto afferma Giovanni Paglia, candidato di Liberi e Uguali nel collegio plurinominale della Romagna. Per Paglia, Minutillo "non ha nulla a che vedere con le ricerche di taglio storico, per altro già in campo da parte di autorevoli studiosi sul complesso dei fenomeni connessi alla Resistenza e alla Liberazione".