Elezioni, Paglionico (lista civica per Calderoni) lancia un appello all'unità verso sinistra

Pietro Paglionico, 54 anni, candidato al consiglio comunale nella 'Lista Civica per Giorgio Calderoni’ lancia un appello all'unità verso sinistra. "Cinque anni fa, sono stato candidato al consiglio, da indipendente nelle liste di 'sinistra per Forlì, lista fortemente imparentata con l'attuale 'L'Alternativa per Forlì" - esordisce -. All'epoca mi pareva fondamentale condurre una campagna elettorale molto connotata, non c'erano molte possibilità di eleggere un consigliere ma la lista era una opportunità per portare opzioni di sinistra a un pubblico ampio e recettivo. Portai avanti con convinzione una candidatura di servizio".

"In questa tornata elettorale invece oltre all'interesse per l'alto spessore del candidato del centro sinistra è prevalsa in me la necessità di serrare le fila in un periodo storico nel quale gli spazi politici si stanno restringendo, la competizione si è fatta estremamente dura, il rischio di perdere il comune, concreto - aggiunge -. Ovviamente ho seguito con attenzione la campagna di Alternativa per Forlì apprezzando la preparazione e la coerenza della candidata (con la quale mi sono anche complimentato, alla fine dell'incontro tra i candidati in salone comunale). Quello che voglio fare, oltre a fare gli auguri a San Vincente per il primo turno, è auspicare un apparentamento all'eventuale ballottaggio, i temi su cui confluire sono molti e quelli che necessitano di maggiore dialettica possono essere messi al centro di un confronto ma nella Forlì di domani che io vorrei dovrebbe esserci una giunta che comprenda anche le forze più a sinistra".