Elezioni politiche, a Castrocaro un incontro con i candidati Pd

Si presentano lunedì 19 febbraio i candidati a Camera dei Deputati e Senato della Repubblica nei collegi uninominali che comprendono il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. L'appuntamento è in Municipio, alle 20.30, con Fabrizio Landi, che corre per la Camera, e Tiziano Arlotti, per il Senato. Introduce Stefano Molducci, segretario del Circolo Pd di Castrocaro Terme e Terra del Sole, modera il sindaco Marianna Tonnellato. Durante la serata interverranno amministratori, rappresentanti del mondo economico, associativo e culturale della vallata.