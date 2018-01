Elezioni politiche, i candidati della Lega: fuori Pini, c'è Morrone

Centro-destra e Lega Nord verso le elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Tra i candidati nei collegi uninominali alla Camera è confermata Simona Vietina (Fi), sindaco di Tredozio, e Andrea Cintorino (Ln), segretario provinciale della Lega Nord Forlì-Cesena nel collegio uninominale per la Camera di Faenza e Forl ì.

La Lega Nord, in Emilia-Romagna, chiude la partita della candidature con 15 nomi su 25 nei collegi uninominali contro i sette di Fi (non compare il nome del coordinatore regionale Massimo Palmizio) e i tre di Fdi. Queste le candidature del Carroccio nei collegi uninominali per il Senato: Pietro Pisani a Piacenza, Maria Saponara a Parma, Claudia Bellocchi a Reggio Emilia, Stefano Corti a Modena, il civico Massimiliano Alberghini a Ravenna. Per gli alleati della coalizione correranno Alberto Balboni (Fdi) a Ferrara, Elisabetta Brunelli (Fi) a Bologna e Antonio Barboni (Fi) a Rimini.

Per quanto riguarda la Camera, queste le candidature dell'uninominale: Francesca Scarano (Lega) a Bologna, Giuseppe Vicinelli (Fi) a San Giovanni in Persiceto, Simonetta Mingazzini (Fi) a Imola, Eugenia Maria Roccella (Fi) a Casalecchio, Maura Tomasi (Lega) a Ferrara, Emanuele Cestari (Lega) a Cento, Ylenja Lucaselli (Fdi) a Modena, Benedetta Fiorini (Fi) a Sassuolo, Agnese Zaghi (Lega) a Reggio Emilia, Maura Catellani (Lega) a Scandiano, Laura Cavandoli (Lega) a Parma, Giovanni Battista (Lega) a Fidenza, Tommaso Foti (Fdi) a Piacenza, Elena Raffaelli (Lega) a Rimini, Andrea Cintorino (Lega) a Forli', Samanta Gardin (Lega) a Ravenna, Simona Vietina (Fi) a Cesena. Nei due collegi plurinominali del Senato, la Lega esprime come capilista Lucia Borgonzoni (Bologna-Ferrara-Ravenna-Rimini) e Armando Siri (Modena-Reggio-Parma-Piacenza). Per il plurinominale della Camera, invece, la Lega candida come capilista Carlo Piastra (Modena e Ferrara), Gianni Tonelli (Bologna), Gianluca Vinci (Parma-Piacenza-Reggio) e Jacopo Morrone (Romagna).

Tutti i candidati nei collegi uninominali

CAMERA

Bologna Centro: Paola Scarano (Ln);

San Giovanni in Persiceto: Giuseppe Vicinelli (Fi);

Imola: Simonetta Mingazzini (Fi);

Casalecchio di Reno: Eugenia Maria Roccella (Fi);

Ferrara città: Maura Tomasi (Ln);

Cento: Emanuele Cestari (Ln);

Modena: Ylenja Lucaselli (Fdi);

Sassuolo: Benedetta Fiorini (Fi);

Reggio Emilia: Agnese Zaghi (Ln);

Scandiano: Maura Catellani (Ln);

Parma città: Laura Cavandoli (Ln);

Fidenza: Giovanni Battista Tombolato (Ln);

Piacenza: Tommaso Foti (Fdi);

Rimini: Elena Raffaelli (Ln).

Forlì: Andrea Cintorino (Ln);

Ravenna: Samantha Gardin (Ln);

Cesena: Simona Vietina (Fi).

SENATO

Piacenza: Pietro Pisani (Ln);

Parma: Maria Saponara (Ln);

Reggio Emilia: Claudia Bellocchi (Ln);

Modena: Stefano Corti (Ln);

Ferrara: Alberto Balboni (Fdi);

Bologna: Elisabetta Brunelli (Fi);

Ravenna: Massimiliano Alberghini (Civico Ln);

Rimini: Antonio Barboni (Fi).