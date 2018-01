Elezioni politiche, ecco i candidati forlivesi del Partito Comunista

Il Partito Comunista ha ufficializzato i candidati forlivesi per le prossime elezioni politiche del 4 marzo. Per la Camera dei deputati, nel collegio plurinominale "Emilia Romagna 1" che vede nel segretario generale il capolista Marco Rizzo, c'è l'impiegata Ivana Fiondi. Nel collegio "Emilia Romagna - Cesena) il candidato è Loris Stradaioli, operaio residente a Santa Sofia, mentre nel collegio "Emilia Romagna - Forlì) il candidato è il segretario del Pc Forlì-Cesena, Denis Loris Valenti. Il candidato per il Senato al collegio plurinominale "Emilia Romagna 01" il candidato è Pierangelo Lazzari, segretario del Pc di Bertinoro.