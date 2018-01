Elezioni politiche, incontro nel salone comunale con Vasco Errani e Giovanni Bissoni

Giovedì alle 20:30, al salone comunale, si terrà l'iniziativa "La salute è un diritto, non un privilegio" con Vasco Errani e Giovanni Bissoni organizzata da Liberi e Uguali Forlì-Cesena. Sarà l'occasione per presentare le proposte in tema di welfare e sanità della lista "Liberi e Uguali con Pietro Grasso" in vista delle prossime elezioni politiche. L'evento è aperto a tutti.