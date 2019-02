Elezioni a Predappio, "GenerAzioni in Comune" annuncia il candidato sindaco: è Gianni Flamigni

"GenerAzioni in Comune" ha annunciato il nome del candidato sindaco di Predappio. Si tratta di Gianni Flamigni, 49 anni, sposato e padre di due figli, uomo di sport con una carriera da calciatore professionista e lavoro nel settore artigiano. "Ciò che mi ha spinto ad accettare la proposta fattami coralmente dall’associazione "GenerAzioni in Comune" di guidare questo gruppo nato da pochi mesi - afferma Flamigni - sono lo spirito e l’idea che sta alla base del lavoro fatto in queste settimane: l’ascolto, la partecipazione aperta e il confronto su tanti temi che hanno come obiettivo la crescita della comunità predappiese e la valorizzazione del nostro splendido territorio. Fare squadra, giocare una partita che ci vedrà protagonisti per costruire insieme a tante persone che amano il nostro Comune un progetto basato sulla concretezza e sul continuo dialogo con le diverse realtà del nostro territorio, che sono l’anima di questa comunità che mi candido a rappresentare".

Definita anche la squadra di coordinamento dell'associazione che sta nascendo e che rappresenta il punto di riferimento politico per la lista, sia in preparazione delle elezioni comunali, sia nell'azione amministrativa che seguirà e proseguirà nel tempo. Il gruppo direttivo e' composto dal presidente Carlo Spagnoli, dai portavoce Simone D'Autilia e Grazia Farneti, Maria Sofia Celli, Davide Fabbri, Andrea Margheritini, Lucio Bazzocchi, Vincenzo Esposito, Adele Di Tella, Ivo Marcelli, Nicoletta Valbonetti, Chiara Venturi. "Le idee che proporremo con il programma assegnano centralità alle persone, alle famiglie, all’ambiente - viene evidenziato -. Lo stiamo definendo grazie a un percorso di incontri e gruppi di lavoro fondato sull’ascolto e sulla partecipazione, oltre che sullo studio della realtà. Sulla base di questo vogliamo confrontarci per arricchirlo e presentarci al giudizio dei nostri concittadini. Per dare le risposte giuste a Persone, Famiglie, Ambiente bisogna concentrare gli sforzi, su due grandi temi. Il primo e' il lavoro e l'impresa. L'altro tema cruciale e' la rete dei servizi in tutte le sue articolazioni: sociali, sanitari, scolastici, ambientali, di assistenza, culturali, turistici, sportivi e volontariato".