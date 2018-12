Elezioni a Predappio, prende forma il progetto "GenerAzioni in Comune"

"GenerAzioni in Comune" è il nome del nuovo progetto che sta prendendo forma nel territorio del Comune di Predappio. "Si ispira ai valori di partecipazione popolare, rispetto e attenzione sociale - spiegano Grazia Farneti e Simone D'Autilia -. La decisione è stata presa nell’ambito degli incontri che hanno visto un gruppo promotore, formato da persone di differente orientamento culturale e politico, aprirsi all’attenzione e alla partecipazione di un numero crescente di partecipanti con una caratterizzazione intergenerazionale molto forte, portando cittadini di differente generazione al parlarsi e a riflettere".

"Da questo confronto è scaturita l’analisi sul presente e sul futuro dei Paesi e delle campagne della valle del Rabbi che porterà alla realizzazione del programma concentrando l’attenzione su alcuni temi principali: lavoro, ambiente, scuola ed educazione, servizi sociali, rete dei servizi territoriali, agricoltura, comunicazioni, cultura, sport - viene aggiunto -. Per sottolineare il metodo di lavoro che verrà portato avanti, il nome “GenerAzioni in Comune” è accompagnato da tre parole chiave: ascolto, idee e partecipazione".

"Il progetto parte infatti dalla convinzione che serva un deciso apporto di energie e di consapevolezza per dare l’impulso adatto ai nostri tempi a un tessuto sociale, come quello romagnolo, che è andato avanti sempre di gruppo - proseguono -. Insieme, per il bene del territorio, con l’attenzione rivolta prima di tutto a sostenere chi si trova più in difficoltà e sapendo di poter contare sul patrimonio sociale dell’associazionismo, delle impresa, del volontariato".

"Oltre a presentarsi alla elezioni amministrative della prossima primavera, “GenerAzioni in Comune” si prepara a diventare anche un'associazione nella convinzione che sia necessaria una forza territoriale e civica, oltre alla lista, per portare avanti un progetto di governo; una associazione composta da persone motivate che daranno il proprio contributo personale quotidianamente in modo positivo e propositivo", concludono.