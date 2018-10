Vincenzi a Salotto blu: "Il caos nelle Province è problema di tutti"

È Gianluca Vincenzi, sindaco di Gatteo e candidato per il centrodestra alla presidenza della Provincia di Forlì-Cesena, il nuovo ospite di Mario Russomanno a VideoRegione. Nel corso della trasmissione che andrà in onda martedì alle 23.15, Vincenzi ha spiegato come la sua sia candidatura di autentico servizio: "non votano i cittadini bensì i consiglieri comunali eletti i quali in larga maggioranza sono di centro sinistra e dunque, sulla carta, non ho speranze di elezione".

"Però ritengo doveroso offrire un contributo - sottolinea -. La politica nazionale e locale deve mettere mano urgentemente alle Province che continuano ad esistere ma che sono sprovviste di mezzi e personale. La situazione in cui versano strade e scuole, per esempio, è sotto gli occhi di tutti".