Elezioni, Ragni (Forza Italia) favorevole alla piattaforma programmatica di Confedilizia

Fabrizio Ragni, candidato di Forza Italia nel plurinominale al Senato, collegio Bologna-Romagna, ha condiviso la piattaforma programmatica in dieci punti presentata da Confedilizia Forlì-Cesena a tutte le forze politiche in vista delle elezioni parlamentari di domenica. La convergenza s'è registrata venerdì pomeriggio nella sede provinciale di Confedilizia, alla presenza del presidente storico dell'associazione, Carlo Caselli.

“Forza Italia sostiene le misure di rilancio del settore immobiliare e condivide le proposte avanzate da Confedilizia come, solo per citarne alcune, la riduzione della pressione fiscale sul comparto; l'estensione della cedolare secca a tutti i contratti di locazione; la stabilizzazione degli incentivi di manutenzione, la riqualificazione ed il miglioramento sismico del patrimonio edilizio, la semplificazione normativa e gli incentivi fiscali per le permute immobiliari - afferma Ragni -. Da sempre siamo vicini al mondo dei proprietari di immobili ed è nel Dna di Forza Italia la riduzione della pressione fiscale non solo sul comparto immobiliare. Mentre la stessa cosa non si può dire di altri partiti, come Emma Bonino in coalizione col Pd, che, per esempio, chiedono di reintrodurre l'Imu non modulabile e auspicano l'eliminazione delle detrazioni per il mutuo prima casa". All'incontro con Confedilizia era presente anche il consigliere comunale di Forza Lauro Biondi.