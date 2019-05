Elezioni, Ravaglioli (Forlì SiCura): "Stop alla burocrazia e riduzione delle tasse per le imprese"

"Stop alla burocrazia e riduzione delle tasse comunali per le piccole-medie imprese". E' quanto afferma Matteo Ravaglioli, candidato al Consiglio comuanle di "Forlì SiCura". "Nel nostro territorio oltre il 90% delle imprese ha meno di dieci dipendenti secondo i dati della Camera di Commercio Romagna 2019 - esordisce -. Negli ultimi dieci anni queste piccole-medie aziende sono state costrette a lottare quotidianamente contro burocrazia e tasse asfissianti, noi come Forlì SiCura e io in prima persona vogliamo aiutare il nostro tessuto imprenditoriale e metterlo in condizione di lavorare serenamente L’obiettivo che ci siamo prefissati è rendere il territorio forlivese il più florido possibile per chi vuole fare impresa, attraverso uno snellimento e una semplificazione normativa e una riduzione della pressione fiscale sulle imprese, a partire dall’Imu.

"Vogliamo che le imprese vedano nella futura amministrazione comunale un alleato, favorendo nuovi insediamenti di aziende e aiutando quelle già esistenti - conclude -. Le nostre proposte concrete, le più importanti, sono quattro; lo snellimento normativo attraverso una riorganizzazione della macchina comunale, la riduzione delle tasse comunali sulle imprese a partire dall’Imu e l'istituzione di un ufficio apposito che sia capace di rendere attrattivo il nostro territorio, invogliando nuove imprese ad entrare a far parte del tessuto imprenditoriale già presente e incentivare quelle già esistenti a svilupparsi. Forlì SiCura nasce per questo motivo, cercare di migliorare la vita dei forlivesi intervenendo nei settori in difficoltà,e uno di questi è il nostro tessuto di piccole-medie imprese".