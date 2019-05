Elezioni, Ravaioli (Forlì SiCura) incontra le associazioni per gli anziani. "Sostenerli vuole dire valorizzare il territorio"

Mercoledì, dalle 18 alle 21, al Polisportivo Cava Forlì SiCura ha organizzato un incontro con le associazioni anziani. Interverrà il candidato sindaco Marco Ravaioli, il quale si confronterà con le associazioni. Seguirà un marafone solidale, musica romagnola con Daniela e Leonardo Vallicelli ed un buffet offerto a tutti i partecipanti.

"Forlì SiCura vuole sostegnere gli anziani significa valorizzare un territorio poiché rappresentano un patrimonio culturale e sociale, facilitare le procedure di accesso ai servizi socio-sanitari - viene spiegato -. Intendiamo perseguire, la qualità e la sostenibilità economica dei servizi con partecipazione dell’utente in relazione alla personale condizione economica con meccanismi compensativi in favore delle fasce più deboli della società; promuovere collaborazione e co-progettazione tra associazioni e amministrazione comunale".

Insomma, "una visione semplificata per una reale ed efficace partecipazione dei cittadini per migliorare la qualità della vita e dei servizi. Noi gente comune, creiamo i presupposti e le condizioni affinché ogni abitante sia partecipe delle scelte nell’azione del governo della città. Partendo da questi temi avvertiamo la necessità di ascolto e confronto con associazioni del settore, per sviluppare proposte ed iniziative".