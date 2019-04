Elezioni, Ravaioli "punzecchia" Zattini e Calderoni: "Promesse e critiche, ma nessun programma"

"È curioso che i due candidati sindaco Gian Luca Zattini e Giorgio Calderoni, abbiano già iniziato a fare campagna elettorale promettendo grandi interventi per la città e criticando le scelte altrui, senza avere ancora presentato il proprio programma elettorale". E' quanto afferma il candidato sindaco della lista civica "Forlì SiCura", Marco Ravaioli, che attacca: "Come si può essere credibili agli occhi dei cittadini se si parla continuamente per slogan e mai avendo proposte concrete alle quali fare riferimento?".

"È troppo facile sfruttare e farsi trainare dal nome del proprio partito, già affermato a livello nazionale. Le poltrone da spartire fanno sempre gola e questo spesso porta a non pestare piedi altrui e a non schierarsi", conclude l'esponente civico, che invita i suoi sfidanti "a presentare i propri programmi elettorali, come ho ha fatto il 22 marzo".